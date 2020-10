Geel, rood of blauw type? Je nieuwe baas wil het weten

Andreas Jonkers (De Correspon­dent): ‘Bij elk boek proberen we een stunt uit te halen’

28 oktober De Correspondent publiceert ongeveer 4 boeken per jaar en het is de taak van Andreas Jonkers impact te maken met deze boeken. In deze podcast vertelt hij onder andere hoe hij het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman promootte en staat hij stil bij het boek dat hij zelf onlangs uitbracht ‘En toen vonden ze mijn vader’. Verkoopt een goed boek niet gewoon zichzelf?