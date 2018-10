Foutje gemaakt op de werkvloer? ‘Praat erover’

YouTubers openhartig over hun burn-out: 'Het lukt me gewoon niet'

22 oktober Vloggers zijn meestal relatief jonge mensen die op een voetstuk worden gezet. De druk om altijd online te zijn, resulteert bij steeds meer van hen in een burn-out of depressie. Dat schrijft dagblad The Guardian. Volgens de Britse krant is er sprake van een groeiende psychologische crisis onder deze groep.