Ex-barista Starbucks gaat viraal met grof ‘ontslaglied’ voor manager

De Canadees Anesti Danelis is wereldnieuws geworden met een opmerkelijke ontslagstunt. De ex-barista van een Starbucks in Toronto maakte bekend dat hij stopte middels een lied waarin hij zijn manager er flink van langs gaf. Zijn optreden van het nummer, getiteld F*ck this, I quit, is inmiddels meer dan een half miljoen keer bekeken op Youtube .

Danelis is niet alleen ex-barista, maar ook cabaretier. Na 3,5 jaar bij het Starbucks-filiaal in het theaterdistrict van Toronto gewerkt te hebben, had hij er na een bijzonder zware dienst schoon genoeg van. Terwijl hij naar huis fietste, bedacht hij een hilarisch, nogal grof ‘ontslaglied’, gericht aan zijn manager. Hij bracht het ten gehore te midden van de klanten in de drukke koffietent.

,,Krijg de kolere, ik kap ermee’’, lucht hij zijn hart in de eerste zin. De leidinggevende kwaliteiten van zijn manager bleken Danelis een doorn in het oog. Die krijgt er dus flink van langs. ,,Ik wil niet werken voor iemand die zijn personeel als schijt behandelt.’’ De ex-barista heeft elders een betere baan gevonden, zingt hij, en peinst er niet over om nog langer te blijven hangen. ,,Ik weet dat ik nog voor tien diensten ingeroosterd ben, maar ik kom toch niet opdagen.’’

Ook de klanten van de vestiging en zijn collega’s krijgen een veeg uit de pan. Hij gaat ze heus missen, zingt Danelis, maar ze kunnen ook ‘al de keren dat ze probeerden hem te laten ontslaan voor iets wat hij gedaan had omdat ze erom gevraagd hadden, of die ene keer dat hij zei dat hij wel een promotie wilde, maar dat ze hem in zijn gezicht uitlachten en zeiden dat dat nooit zou lukken, in hun grote kontgat – pardon – venti kontgat stoppen.’

Vrienden van Danelis waren aanwezig om video’s te maken van het gedurfde optreden. Hij maakte er een compilatie van en plaatste deze vorige week op zijn youtubekanaal. De video sloeg in als een bom. Op het moment van schrijven is de video al meer dan een half miljoen keer bekeken en de ex-barista mocht aantreden bij televisieshows om over zijn lied te vertellen.

Afzeiken

Starbucks wenst geen commentaar te geven op het optreden. Het afzeiken van zijn voormalige werkgever is echter niet het voornaamste doel van het lied, laat Danelis aan People Magazine weten. ,,Het is bedoeld om te zeggen dat ik er genoeg van heb om hier te moeten werken. Ik ga mezelf uit deze negatieve situatie halen en ga verder met mijn leven. Het lied gaat over doorgaan en gelukkig zijn, want ik wil niet meer in het negatieve leven, en ik denk dat mensen zich daarin herkennen.’’

Dat het nummer zoveel kijkers wist te trekken, had hij echter niet verwacht. ,,Mensen delen nu verhalen over hun baan met me, sommigen vragen me of ik namens hen ontslag kan komen nemen.’’ Dan grappend: ,,Misschien een leuke bijbaantje! Het zou wel heel erg leuk zijn om te doen.’’