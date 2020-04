Erger je je rot aan die ene collega? Zo kaart je dat tactvol aan

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe maak je ergernissen bespreekbaar met collega’s?’

Bart Verhaagen geeft communicatietrainingen aan overheid, waterschappen en ziekenhuizen voor De Crux Training en Advies. Als leidinggevende moest hij een medewerker er ooit op aanspreken dat ze stonk. ,,Collega’s wilden niet meer naast haar zitten. Dat gesprek vond ik heel moeilijk, ze schaamde zich dood. Maar uiteindelijk was ze me dankbaar. Soms zien anderen wat we zelf niet zien.’’

Gezamenlijke vijand

Zijn er nog irritaties over collega’s in tijden van corona? ,,Een gezamenlijke vijand verbindt’’, zegt Ester Braat van Office Rescue. Zij leert teams omgaan met werkstress. ,,Elke dag wordt keihard gewerkt in de zorg bijvoorbeeld. Mooi om te zien, al is de aanleiding verschrikkelijk.’’

Voor thuiswerkers verplaatsen ergernissen zich, ziet Braat. ,,Veel mensen voelen stress van continu het nieuws checken en dan komt collega Kees tussendoor met een lollige mail of coronagrap terwijl je net geconcentreerd bezig was. Of neem online vergaderen: een groepsgesprek duurt een stuk langer omdat je steeds op elkaar moet wachten.’’

Kun je er niet langer tegen? Zo maak je ergernissen tactvol bespreekbaar:

1. Vraag jezelf: is het écht nodig om dit te bespreken?

Braat: ,,Het is werk; professioneel. Je hóeft niet alles uit te spreken. Stel, iemand komt te laat bij een vergadering. De voorzitter kan er wat van zeggen, maar voor de rest geldt: let niet zo op elkaar. Het doel van een vergadering is niet om op tijd te komen.’’

Verhaagen: ,,Gedrag is bespreekbaar, maar iemands drijfveren of identiteit kun je niet zomaar veranderen. Bijvoorbeeld als iemand resultaatgericht of heel erg gelovig is, en jij niet.’’

Quote Gedrag is bespreek­baar, maar iemands drijfveren of identiteit kun je niet zomaar veranderen Bart Verhaagen, communcatietrainer

2. Wacht niet te lang

Verhaagen: ,,Mensen laten het vaak te ver komen. Ze spreken ergernissen niet uit en ontploffen uiteindelijk in irritatie.’’ Braat vergelijkt het met zegeltjes sparen. ,,Geef dat zegeltje meteen terug. Lever niet je zegelboekje in als het bomvol is.’’

3. Geef feedback

Het is simpel, zegt Verhaagen: ,,Benoem de feiten. Bespreek daarna het gevoel: hoe was het voor jou? Vraag tot slot waar het gedrag vandaan komt. Zeg niet zomaar ‘jij doet dit fout.’ Dan gaat iemand meteen in de weerstand. Vraag: op welke manier kun je er misschien rekening mee houden?’’

Volgens Braat moeten we daarbij niet met twee maten meten. ,,We beoordelen onszelf op intentie en anderen op gedrag. Als ik jou onderbreek, dan bedoelde ik dat niet verkeerd. Mijn intentie was om je vraag te beantwoorden. Terwijl jij denkt: zij laat me niet uitpraten, ze vindt me onbelangrijk. Verplaats je in de ander.’’

4. Maak nieuwe afspraken

Soms ontstaan ergernissen omdat zaken veranderen. Verhaagen: ,,Een collega krijgt bijvoorbeeld een hogere functie en vervolgens lopen steeds meer mensen jullie kamer in om allerlei personeelszaken te bespreken. Spreek uit wat je stoort en maak een nieuwe afspraak voor de toekomst.’’

5. Kijk naar jezelf

Braat: ,,Iedereen neemt een verleden mee. Soms herinnert een bepaalde actie je aan iets van vroeger.’’

Verhaagen: ,,Misschien moest je thuis altijd stil zijn als je vader de krant las. Als een collega luid gaat bellen, vind je dat respectloos. Blijf je langer dan een minuut geërgerd? Dan ligt het niet aan die collega, maar bij jou. Er wordt een issue van jou getriggerd. Wees je daarvan bewust en oefen om niet zo geïrriteerd te reageren.’’