Elon Musk vliegt naar Duitsland voor sollicitatiegesprekken gigafabriek Berlijn

De aankondiging veroorzaakte speculaties over gelijktijdige maar ‘geheime’ gesprekken met kandidaten voor de functie van projectleider van de gigafabriek. De Amerikaanse Evan Horetsky, die als hoofd Techniek, Inkoop en Constructie onder andere de algemene projectmanager was bij de bouw van de gigafabriek in Sjanghai, werd in oktober ontslagen. Ingewijden vermoeden volgens de regionale nieuwszender RBB24 dat het ontslag te maken heeft met onbetaalde rekeningen waardoor het bouwterrein medio oktober enkele dagen was afgesloten van water. De betalingsachterstand zou te wijten zijn geweest aan ‘compatibiliteitsproblemen’ tussen het boekhoudingssysteem op het Tesla-hoofdkantoor in het Californische Palo Alto en het Europese systeem van het waterbedrijf.



Economie-minister Jörg Steinbach (SPD) van de deelstaat Brandenburg ontkrachtte de vermoedens van een link met de waterafsluiting. ,,Het ontslag heeft een andere reden maar dat is aan de werkgever om daar iets over te zeggen’’, verklaarde hij tegenover de nieuwszender. Personeelswisselingen bij zulke projecten zijn volgens hem niet ongebruikelijk. ,,Dat gaat altijd gepaard met onrust, maar ik ken degene die de taken van meneer Horetsky heeft overgenomen. Ik weet dat hij het goed doet en ik denk dat je dat op dit moment ook kunt zien omdat alles op de bouwplaats vlekkeloos verloopt”, aldus de bewindsman.



Tesla zelf geeft doorgaans nooit commentaar op zaken met betrekking tot personen. Volgens de Potsdamer Neuesten Nachrichten is Tristan Trémolières al aan de slag als nieuwe projectleider. De Fransman, die eerder bij Daimler AG werkte, meldde onlangs op LinkedIn echter dat hij adjunct-manager is bij Tesla Berlijn.



Net als bij zijn vorige bezoek heeft Elon Musk vandaag en morgen ook een reeks zakelijke vergaderingen, onder anderen met de Brandenburgse Economie-minister Steinbach.