‘Een tarief lager dan 450 euro per dag kan ik makkelijk afslaan’

Rully (37) is al meer dan tien jaar freelance telecomconsultant. Nadat hij met de middelbare school stopte, rolde hij de ICT in en begon daarna in de telecom. Dit werk doet hij over het algemeen zo’n veertig uur per week.

Wat verdien je?

,,Ik heb een dagtarief van 450 euro per dag. Daar gaan nog de sociale lasten vanaf. Bruto kom ik op 6500 euro per maand, maar na de sociale lasten en de payroll die een gedeelte hiervan pakt houd ik netto 4500 euro per maand over.”

Blij mee?

,,Ja, het is genoeg. Het kan altijd meer, al is meer niet altijd beter.”

Waarom laat je je uitbetalen via payrolling?

,,Ik werk voornamelijk voor Engelse bedrijven. Het voordeel van uitbetaald krijgen via een payrollsysteem is dat ik bij ze op de loonlijst sta als uitzendkracht. Zij regelen dus het afdragen van mijn sociale premies en loonbelasting. En daarbij geeft het mij als freelance consultant de garantie dat ik een uitkering kan aanvragen als ik geen werk heb of als ik ziek ben. Als zzp’er kun je je verzekeren natuurlijk, maar ik vind dit een veel makkelijkere manier. Nu hoef ik ook niet in de avonduren of de weekenden mijn administratie doen. Ik heb daar echt geen zin in.”

Hou je niet meer over als je het zelf doet?

,,In het begin deed ik het zelf, maar uiteindelijk hou je onderaan de streep hetzelfde over, mits je je als zzp’er verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak zijn dat premies van 500 euro. Een aantal jaar geleden heeft payrolling voor mij ook wel in m’n voordeel gewerkt. Toen had ik even geen opdrachten en dan heb je twee, drie maanden overbrugging nodig. Maar dat is alweer een tijd terug. Vier jaar geleden zag de markt er anders uit. Nu ligt het werk voor het oprapen.”

Onderhandel je over je tarief?

,,Ik zit nu wel op het hoogste tarief. In maart krijg ik een nieuw contract en ik heb gevraagd of ik 490 euro per dag kon gaan verdienen in plaats van 450 euro. En dat kon. Maar je moet er wel om vragen.”

Wat was een intense onderhandeling?

,,Een Duits bedrijf vroeg of ik voor 290 euro per dag wilde werken. Uiteindelijk zijn we op 550 euro uitgekomen. Toch heb ik de klus laten schieten. Voor zo’n bedrijf werken voelt niet koosjer. Wat voor praktijken houden ze er nog meer op na, vraag je je dan af.”

Quote Een Duits bedrijf vroeg of ik voor 290 euro per dag wilde werken. Uiteinde­lijk zijn we op 550 euro uitgekomen

Je werkt ook in het buitenland, levert je dat meer op?

,,In het buitenland liggen de tarieven iets hoger. Als ik voor een Belgisch bedrijf werk, mag ik nog steeds wel op een Nederlandse payroll. Ik hou dan meer over dan mijn Belgische collega’s, want zij moeten meer belasting afdragen. Maar je moet wel goed rekenen, want als ik in Duitsland ga werken moet ik ook nadenken over extra huisvesting en dat ik meer benzine verbruik.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Met collega’s heb ik het nooit over tarieven. Eigenlijk vind ik dat je niet achteraf moet zeuren, dan had je slimmer moeten zijn op het moment dat je je contract tekent. Ik voel wel dat ik in een luxepositie zit. Er is meer dan genoeg werk. En als er werk wordt aangeboden voor een tarief lager dan 450 euro per dag kan ik het heel makkelijk afslaan.”

Verdient Rully genoeg?



Leeftijd: 37 jaar

Opleidingsniveau: MBO

Functie: Consultant

Branche: Automatisering / ICT

Werkervaring: 14 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 3.764 euro. ,,Dan doen ik het niet verkeerd. Wel frappant dat het zo weinig is als je in loondienst bent. Helemaal gezien de markt, bedrijven schreeuwen om mensen.”



