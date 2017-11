'Eén mail haalt je 25 minuten uit je concentratie'

Wie beweert dit?

Dit onderzoek wordt vaak aangehaald, in boeken, blogs en in artikelen over productiviteit. Dat is getransformeerd naar de stelling dat mail een productiviteitsmoordenaar is. Sites als Harvard Business Review, Lifehacker en The Washington Post melden dit. Het zou helemaal opgaan voor wie diepe concentratie nodig heeft in het werk. We nemen contact op met hoofdonderzoeker Gloria Mark. Zij mailt terug dat ze sinds 2005 ook nog specifiek de gevolgen van mail op de concentratie heeft bestudeerd.