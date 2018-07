Een broodje kroket bij de lunch is bij dit bedrijf verleden tijd

Een broodje filet americain of een kroket bij de lunch? In de kantine en bij evenementen van de wereldwijde werkplekverhuurder WeWork kun je dat vergeten. Op het menu is geen vlees meer te vinden. Ook Nederlandse bedrijfskantines worden steeds duurzamer.

Het Amerikaanse bedrijf dat wereldwijd kantoorruimtes en -bureaus verhuurt en ook drie vestigingen heeft in Amsterdam, kondigde dat afgelopen week via een interne mail aan bij de 6.000 medewerkers. Volgens een van de oprichters, Miguel McKelvey, is de impact van het vermijden van vlees groter dan het rijden in een hybride auto.

Neem bijvoorbeeld het jaarlijkse driedaagse evenement ‘Summer Camp’ dat het bedrijf organiseert. Vorig jaar waren daar zo’n vijfduizend mensen aanwezig: werknemers en huurders van kantoren. Nu er dit jaar geen vlees meer geserveerd wordt, schat het bedrijf zo’n 10.000 dieren te kunnen sparen. Jaarlijks is dat nog veel meer. McKelvey: ,,WeWork kan 15 miljoen dieren gered hebben in 2023 door het afschaffen van vlees op onze evenementen.” Daarnaast bespaart het beleid naar verwacht meer dan zestig miljoen water en 445 pond CO2-uitstoot.

Overigens betekent de nieuwe regeling niet dat het eten van vlees helemaal uit den boze is. ,,Werknemers en huurders kunnen vlees meenemen in hun eigen maaltijden en ook huurders kunnen vlees serveren op evenementen die ze zelf organiseren. Het initiatief geldt alleen voor eten dat wordt gekocht met bedrijfsgeld”, geeft een perswoordvoerder van het bedrijf aan.

Andere bedrijven

Met de maatregel is WeWork een van de eerste bedrijven die vlees volledig weert uit de kantine, maar het onderwerp speelt wel. De Nederlandse cateraar Albron gaat eind dit jaar voor het eerst een vegetarisch bedrijfskantine openen, in samenwerking met een opdrachtgever. ,,Het is een nadrukkelijke keuze voor gezonder en duurzamer en misschien zullen mensen die wel graag vlees eten eigen lunch mee nemen. We zullen het gaan zien", aldus een woordvoerder. ,,Als bedrijf proberen we een steeds gezonder en duurzamer assortiment aan te bieden. Bij één van onze restaurants bieden we bijvoorbeeld nu al 80 procent groenten en slechts 20 twintig procent vlees en vis.” De cateraar exploiteert op zo'n 700 locaties.

Ook cateraar Vermaat is bewust bezig met gezond en duurzaam. ,,We hebben momenteel nog geen locaties zonder vlees of vis, maar daar gaan we wel naartoe. Zo bieden we op sommige menukaarten heel beperkt vlees en vis aan. Ook bedenken we voor onze gasten steeds meer alternatieven", aldus een woordvoerder. Cateringbedrijf Hutten focust juist meer op vitaliteit van werknemers en daarbij is het openen van een vegetarische bedrijfskantine niet de eerste prioriteit. ,,Maar als daarnaar gevraagd wordt, zullen we natuurlijk altijd kijken wat de mogelijkheden zijn”, aldus een woordvoerder van het cateringbedrijf.

De universiteit in Utrecht startte dit voorjaar met vegetarische zaken- of vergaderlunches. Als werknemers toch graag een broodje vlees willen, moeten ze daar expliciet om vragen. Voor de koffiebarretjes en de kantines, gold het beleid overigens niet. Hetzelfde beleid gaat ingevoerd worden op de universiteit in Rotterdam. Sinds afgelopen maart is de kantine van de Erasmus School of Economics al overgestapt op het leveren van veganistische lunches. De cateraar heeft gemerkt dat er sindsdien 30 tot 40 procent meer veganistische lunches worden besteld, meldt een woordvoerder. Vanaf volgend collegejaar zullen op alle faculteiten vegetarische lunches de standaard worden.