Drive-in, bezorgdienst of online: zo proberen deze creatieve ondernemers toch wat te verdienen

Nick van Waaijenburg van Eethuis Reintje in Mierlo bedacht zich geen moment toen hij hoorde dat zijn cafetaria dicht moest. Het bakken van friet moest doorgaan, maar wel op een andere manier. Al snel kwam hij op het idee een drive-in frietkraam te starten. ,,Als McDonald’s het mag, mogen wij het ook. Onze festivalkraam stond toch stil, dus die hebben we omgebouwd en wat omhoog gekrikt zodat mensen er goed bij kunnen.”

Volledig scherm De drive-in frietkraam. © Eethuis Reintje Mierlo Mensen kunnen telefonisch een bestelling plaatsen en de patat en snacks af komen halen. De friet wordt in het cafetaria gebakken en vervolgens via een zijdeur naar de kraam gebracht. Een groot succes, zegt Van Waaijenburg. ,,Het was gisteren echt een gekkenhuis. We hadden drie man personeel ingepland, maar zijn met vijf geëindigd. We hadden wel wat extra drukte verwacht, maar dat het zo druk zou worden, hadden we nooit kunnen bedenken.”

Personal trainer

Sportschool op slot? Dan maar thuis fitnessen. Personal trainer Marty Konings uit Etten-Leur maakt van de nood een deugd en traint zijn klanten nu via facetime en filmpjes. ,,En dan nu drie push-ups tijdens het handen wassen!”



De digitale techniek waarvan hij nu afhankelijk is, maakt Konings noodgedwongen creatief. ,,Zo heb ik net een persoonlijke video-instructie gemaakt voor de directeur van een supermarkt. Die heeft vanwege de crisis nergens tijd voor. Maar vanavond moet íe thuis toch nog even lekker aan de bak. Als hij zijn mail opent, doe ik het specifiek voor hem eventjes voor.”



Konings doet het nu maar een tijdje zo. ,,Het is behelpen, je ruikt geen zweet en het is absoluut leuker om lijf aan lijf naast iemand te werken. Maar die knop is al om: we improviseren er tot minstens 6 april lustig op los.”

Volledig scherm Fitnessinstructeur Marty Konings coacht nu op afstand mensen thuis, nu alles vanwege corona dicht is. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Wijnverkoop

Wie geen fan is van sporten en liever gewoon een wijntje drinkt, kan deze contactvrij tot aan zijn voordeur laten bezorgen. Een belletje naar Frans van den Hoogen Wijnkoopers in Dordrecht zou voldoende moeten zijn. ,,Normaal gesproken kopen mensen in de winkel of bestellen ze via de landelijke webshop, daar kan even tijd overheen gaan. Nu kunnen ze ons direct bellen en kunnen ze alles bestellen wat wij in de winkel hebben. Dat brengen we dan gewoon langs. We zijn benieuwd hoe vaak we gebeld zullen worden, maar als de mensen het willen, dan doen we dat.”

Bloemen bezorgen

Ook Jitske Koppe van Jitz Bloem & Interieur uit Etten-Leur doet inmiddels aan thuisbezorging. ,,Het is belangrijk dat je in deze tijden zichtbaar blijft voor je klanten. Daarom doen we iets extra’s met humor en zelfspot”, verklaart de bloemist. De bezorgers van Koppe staan dan ook gekleed in beschermende kleding en met een mondkapje op Facebook. Ook krijgen klanten bij elke bestelling een gratis flesje Corona uit Mexico.



De afgelopen week had Koppe ongeveer 30 procent minder klanten over de vloer. Daarnaast zit de Nederlandse bloemensector sowieso in zwaar weer vanwege het vliegverbod over de Atlantische oceaan. ,,Hopelijk blijven de mensen mij en mijn zaak herinneren wanneer deze gekte weer over is.”

Volledig scherm Jitz Bloem en Interieur Etten-Leur. © Jitz Bloem en Interieur

Drive-in voor pannenkoeken

Enrico Hans is eigenaar van pannenkoekenrestaurant De Rheezerbelten in Hardenberg en heeft ook een drive-in ontwikkeld. ,,We begrijpen de situatie, maar je staat in één keer stil en hebt geen inkomsten meer. Zondag moesten we binnen een half uur dicht. Het personeel gaf toen aan gek te worden als ze drie weken thuis moesten zitten. Toen dachten we: dan moeten we met elkaar wat anders verzinnen”, vertelt Enrico.

Het kostte een paar dagen om het idee van de drive-in uit te werken (‘als we het doen, doen we het goed’), maar donderdagmiddag was het zover: de drive-in ging open. ,,Mensen kunnen van tevoren bestellen, krijgen een nummer en kunnen het eten op een bepaald tijdstip ophalen. Voor ons is het ook anders werken. We gaan vanaf nu op tijd bakken.” De pinautomaat wordt vastgemaakt aan een selfiestick en klanten moeten contactloos betalen om het fysieke contact zoveel mogelijk te beperken.

Volledig scherm Het pannenkoekenrestaurant. © Restaurant De Rheezerbelten

Bonbons bezorgen

’t Soetrijck, de snoepwinkel en delicatessenzaak van Wesly Simons in Groesbeek, gaat ook thuis bezorgen. ,,Wat wil je? Vooral oudere mensen willen ’s avonds wel een lekker bonbonnetje of een Italiaanse lekkernij. Dat brengen wij vanaf 10 euro gratis thuis. Als we het geld ontvangen hebben op de rekening dan zorgen wij dat de bestelling bij de deur staat of aan de deur hangt.”