Dreigend tekort aan huisartsen: ‘Assistenten zijn de redding’

Wat doet een... Colette (38) helpt hoogbegaaf­de kinderen hun weg vinden: ‘Ik heb soms huilende ouders aan de telefoon’

12 maart Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Colette van Triest (38), specialist hoogbegaafdheid.