Dit zijn de goede voornemens van werkend Nederland

Het onderzoek is in samenwerking met Motivaction uitgevoerd onder ruim 650 respondenten. Zij werden ondervraagd naar de aspecten van hun werk- en privéleven die zij in het nieuwe jaar willen verbeteren. Het meest wil men investeren in het aanhalen van sociale contact. Meer aandacht besteden aan familie is het meest genoemd met 37 procent. Meer aandacht voor vrienden wordt door 26 procent van de ondervraagden genoemd.

Toch denkt werkend Nederland niet alleen aan de ander. Ook aan het eigen welzijn wil men komend jaar aandacht besteden. Het tweede meest genoemde goede voornemen is met 32 procent het verminderen van stress. Ook is 18 procent van plan een training of cursus te doen. Meest genoemde reden daarvoor (75 procent) is om in ontwikkeling te blijven. Bijleren om de positie op de arbeidsmarkt te versterken is voor 37 procent de grootste motivator.

Verstandig, zegt sollicitatie-expert en recruiter Jesse Geul: ,,Je blijven ontwikkelen is in deze tijd extra belangrijk geworden om mee te kunnen komen met de ontwikkelingen in de markt, om te laten zien dat je over aanpassingsvermogen beschikt én je ambitie te tonen.’’ Opleidingen alleen zijn echter niet genoeg, benadrukt hij. ,,Praktijkervaring is minstens zo belangrijk. Je kunt een extra master hebben, maar als je kunt laten zien dat je intern allerlei projecten in je huidige functie hebt opgepakt, weegt dat minstens net zo zwaar.’’

Op zoek gaan naar een nieuwe baan zien we in 2021 echter niet zitten: 75 procent verwacht volgend jaar niet van werkgever te wisselen. Het merendeel dat niet wil wisselen van baan - 69 procent - is simpelweg tevreden met de huidige functie. Bijna een kwart (23 procent) geeft als reden dat ze de baankansen in het nieuwe jaar niet al te rooskleurig inschatten.

