Dit is er geworden van de vijf Heel Holland Bakt-winnaars

Hans Spitsbaard (winnaar seizoen 5) ,,kan nu het dubbele van toen hij won’’. Hij is sinds een half jaar twee dagen per week in de leer bij patisserie De Rouw in Vught. ,,Pure luxe: ik kruip een hele dag in de broekzak van chocolatier Roderick Oosterbos, die met het blote oog ziet of de chocolade 30 of 30,5 graden is. Een betere leerschool is er niet.” Hij volgt ook een chocolaterie-opleiding in Antwerpen. Maar daar stopt hij mee. ,,Ik loop te ver vooruit.’’