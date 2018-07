Deze werkgevers stellen voor hun personeel een tropenrooster in

1. Eerder beginnen

De vuilnisdienst in Almere begint deze week op verzoek van de vuilnismannen zelf een uurtje eerder. Normaal gesproken rijden de wagens vanaf acht uur ’s ochtends rond, nu start men om zeven uur. ,,Dat is met name voor de mensen die het werk moeten doen. Om zeven uur is het minder heet", laat een woordvoerder weten. Ook krijgen ze extra water tussendoor. In Alphen aan den Rijn wordt het vuilnis eveneens eerder opgehaald en ook de groenmedewerkers hebben een tropenrooster deze dagen. ,,Zij krijgen verder het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en tijdens de warmste uren zoveel mogelijk in de schaduw te werken”, aldus de gemeente.

Ook in Amsterdam zijn de werktijden voor de veegploegen in het stadscentrum aangepast: de ochtendploeg begint om half zeven, de avondploeg gaat door tot half twaalf ’s avonds. Daardoor hoeft er op het heetste moment van de dag niet gewerkt te worden. In de bouw is het nog vroeger opstaan: deze rietdakdekkers beginnen bijvoorbeeld al om vijf uur ’s ochtends, zodat ze rond lunchtijd kunnen stoppen met werken. Kringloopwinkel Steenwijk gaat deze dagen om acht uur open, een uur eerder open dan normaal en drie uur eerder dicht. ,,Het is warm voor de medewerkers in de winkel en chauffeurs moeten spullen halen en brengen. Daarom zijn de openingstijden aangepast”, laat een medewerker weten.

2. Later aan de slag

In de horeca besluiten veel restaurants pas later open te gaan om het personeel op het heetste moment van de dag te sparen. Zo schrijft grand café Het Meestershuis uit Vorden op Facebook dat de temperatuur wel eens te hoog kan zijn om op het terras te zitten, ‘laat staan lekker te werken’. Om die reden gaan ze woensdag pas om vier uur ’s middags open. Ook brasserie en wijnbar In den Hoofdwacht in Zwolle houdt de deuren om die reden tot die tijd gesloten. ,,Het was maandag niet te doen, toen hebben we besloten om de medewerkers te ontzien.”

3. Extra pauzes en korte broeken

Voor sanitaire groothandel Wasco was het geen optie om werktijden aan te passen, vertelt Edwin Heijnekamp, manager bij de vestiging in Twello. ,,We hebben op dit moment extra pauzes, er zijn ventilatoren voor de doorstroom van lucht in de hal en werknemers mogen tijdelijk een korte broek aan”, vertelt hij. Ook laten ze elk voorjaar de luchtkoepels in het dak wit spuiten met witkalk om het directe zonlicht tegen te houden. ,,Dat doen we standaard voor de zomer. Het helpt in ieder geval iets.”