Deze vader liep vijf weken langer partnerverlof op 57 minuten mis

Vanaf 1 juli hebben partners recht op vijf weken partnerverlof, bovenop de vijf dagen die ze al kregen bij de bevalling. Voor Jordy Kramer (36) ging het erom spannen. Zijn vrouw was eind juni uitgerekend van hun derde kindje. Toen hij op 30 juni thuis kwam uit zijn werk, voelde z’n vrouw een beetje gerommel. ,,Ik dacht toen nog: ‘We gaan het wel redden’. We hebben al twee kinderen en toen duurden de bevallingen heel lang.”

Tegen de verwachting in was het echter ‘zo gepiept’. Om 23.03 werd zijn zoon geboren, vlak voor middernacht, en daarmee kon hij fluiten naar vijf extra weken partnerverlof. ,,Rond een uurtje of 22.00 ’s avonds dachten we dat we het gingen redden”, zegt Kramer. Maar de verloskundige kwam rond 22.30 en keek hem met een blik van: dit gaat toch sneller dan je denkt. ,,Het belangrijkste is natuurlijk dat het goed gaat met onze zoon en dat hij gezond is en op het moment zelf denk je er niet aan. We wisten op dat moment nog niet of we een zoon of dochter zouden krijgen, dus daar waren we ook mee bezig.”

Net niet

Toch besefte Kramer al snel wat het betekende: ,,Om iets voor middernacht kreeg ik een bericht van mijn beste maatje. Je hebt het gehaald! Ik moest antwoorden met: ‘Nou, net niet.’” Ook zijn vrouw kreeg berichtjes. ,,We hebben het er voor de grap nog over gehad om een uurtje later op te schrijven, maar dat voelde echt niet goed. Dat gingen we niet doen.”

Eigenlijk wil hij niet klagen, zegt hij. ,,Ik moet natuurlijk niet mopperen. Het gaat hartstikke goed en het is een mooi kereltje.” Vorige week was hij vrij, deze week nog twee dagen. ,,En dan is het gedaan met het verloffeestje en moet ik vrije dagen gaan inzetten.” Een meevaller voor Kramer: hij is projectontwikkelaar in de bouw en hij hoeft maar een paar weken te overbruggen tot de bouwvak waarin hij drie weken verplicht vrij is.

Overgangsregeling

,,Ik heb zelfs nog met het UWV gebeld of het mogelijk was om gebruik te maken van een overgangsregeling”, vertelt Kramer. Helaas zat dat er niet in. ,,Het UWV voert uit wat er door de overheid bedacht is, en daar was geen overgangsregeling bij. Ik denk dat het beter was geweest als je vanaf januari iedere maand een weekje erbij kreeg. Dan kun je vijf dagen mislopen, maar niet vijf weken.”

Als hij het had gekregen, had hij het zeker weten opgenomen, ook al krijg je niet 100 procent, maar 70 procent van je salaris doorbetaald. ,,Ik heb al twee jonge meiden en het is hartstikke tof om de eerste weken van zo dichtbij mee te maken. Het is alleen maar goed als de vader de kans krijgt om eraan te wennen en de partner te ondersteunen, want het is niet altijd makkelijk voor de vrouw in huis.” En Kramer heeft nog een positieve draai eraan weten te geven: ,,Bij mijn twee dochters kreeg ik maar twee dagen verlof. Nu zijn het er al vijf. Zo zie ik het dan maar. En ik heb een gezond kind en met moeders gaat ook goed. Dat is uiteindelijk - heel cliché - toch het allerbelangrijkste.”

