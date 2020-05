Deze studenten geven gratis advies aan bezorgde ondernemers: ‘We wilden het verschil maken’

,,We zagen enorme paniek bij bedrijven, mensen zijn radeloos”, zegt Stijn van der Vat, een van de initiatiefnemers van het adviesplatform The FAC. ,,Veel mensen die vooral met het ambacht bezig zijn, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, horecaondernemers, weten niet zo goed hoe ze met een crisis om moeten gaan. Ze vinden het bedrijfskundige ook niet zo leuk.”



En dat is precies wat de studenten van Nyenrode wel kunnen. ,,De kennis lag op dat moment in bed. Colleges gingen niet door. We waren als studenten in mindere mate aanwezig dan normaal. We besloten dat we het verschil moesten maken.”



Begin april kreeg het initiatief vorm, inmiddels zijn er 60 studenten die advies geven. Daarnaast zijn er ondernemers aangetrokken die kennis hebben die de studenten niet hebben, bijvoorbeeld een accountant en een jurist. ,,We werken bijvoorbeeld ook samen met VRB Utrecht. Zij geven gratis advies voor juridische zaken”, vertelt Van der Vat, die overuren maakt op dit moment. ,,Ik heb gisteren 25 bedrijven aan de lijn gehad. We hebben ruim honderd lopende zaken. Ik ben er dagelijks van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds mee bezig. Maar het loont, je merkt dat we echt verschil maken.”

Vragen

Om op de hoogte te blijven en te weten wat er speelt, volgen de studenten nauwlettend het nieuws. ,,Het landschap verandert constant. Elke persconferentie gebeuren er weer andere dingen, dan moeten we snel bij schakelen. Ik ben een van de weinige studenten die elke ochtend braaf de krant leest”, denkt Van der Vat. Met alle deelnemende studenten wordt door de initiatiefnemers, die nu vooral als coördinatoren fungeren, een online-gesprek ingepland om te kijken waar ze kennis van hebben. Als mensen extra begeleiding nodig hebben, worden ze in een team gezet met studenten met meer ervaring.

Van der Vat: ,,We krijgen veel vragen over onlinemarketing. Bijvoorbeeld van een klusjesman die dakgoten repareert. Hij wil zich helemaal niet bezighouden met het aanvragen van regelingen, dan wel het schrijven van artikelen voor sociale media. Hij weet niet hoe hij online moet adverteren.” Ook krijgen ze vragen over het gebruik van digitale vergadermogelijkheden, zoals Zoom en Teams, of vragen van mensen die geen omzet meer hebben, zoals hockeytrainers. ,,We helpen ze met de vraag hoe ze hun capaciteiten zo in kunnen zetten dat ze toch omzet genereren. Soms halen ze er zelfs dingen uit die ze leuker vinden om te doen.”

De initiatiefnemers noemen zichzelf op dit moment een ‘beweging’ en hebben ambities. ,,We willen ook in de politiek voet aan de grond krijgen en kijken hoe we vanuit positiviteit en structurele oplossingen de economie kunnen helpen”, zegt Van der Vat. ,,Zo langzamerhand heb ik er moeite mee dat we mensen zien zwemmen, zonder dat er reactie komt of geluisterd wordt vanuit de politiek. We willen graag in gesprek gaan en de verhalen vertalen naar de politiek.”

Gratis

Het advies wordt gratis aangeboden, de studenten verdienen er niets mee. ,,Het is onethisch om geld te vragen aan bedrijven die al op de ic liggen. We leven op vrijwillige bijdragen. Sommige bedrijven doneren wat geld nadat we ze geholpen hebben. Dat stoppen we in marketing. En we hebben petjes laten drukken met het logo voor alle betrokken studenten. Als bedankje en om iedereen gemotiveerd te houden”, aldus Van der Vat.

Hoe lang ze met het initiatief doorgaan, is nog onbekend. ,,Wij gaan door zolang er behoefte aan is en we belletjes krijgen van ondernemers die tot aan hun nek in de problemen zitten.” Van der Vat zelf is aan het eind van dit jaar als het goed is afgestudeerd en blikt alvast vooruit. ,,Dan zal ik moeten kijken of ik de coördinatie aan andere studenten kan overdragen.”