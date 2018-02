De baas van Brechje betaalde haar psycholoog toen ze in scheiding lag

Werknemers die in scheiding liggen, zijn vaker ziek en presteren slechter. Hulp bij relatieproblemen is in het belang van werkgever én werknemer. ,,Mijn baan gaf me elke ochtend een reden om op te staan."

Zeven jaar geleden was Brechje van Geenen nog getrouwd. Toen deelde haar man mee: ik ga weg. Daar zat ze. Alleen, met twee kinderen. ,,Ik kon niet meer nadenken en belde mijn manager. Die zei: neem eerst maar eens twee weken vrij om dingen te regelen.’’ Ze vond een nieuwe woning, een andere school voor de kinderen. Maar toen moest het rouwproces nog beginnen. Van Geenen: ,,Je bent emotioneel, slaapt slecht. De kinderen zijn van streek. Met je aandacht ben je dan niet bij je werk.’’

Werkgevers moeten zich nadrukkelijker bemoeien met werknemers die in scheiding liggen, vindt André Rouvoet. Dat is in het belang van werkgever én werknemer. Hij is voorzitter van het Platform Scheiden Zonder Schade.

Met haar manager sprak Van Geenen af om tijdelijk minder te gaan werken. Op kosten van haar werkgever bezocht ze een psycholoog, die haar hielp de emoties een plek te geven en haar zelfvertrouwen weer terug te krijgen.

Achteraf was dat van onschatbare waarde, blikt Van Geenen terug. ,,Dankzij mijn baas heb ik na de scheiding een goede start gemaakt.’’

Werkgevers hebben er baat bij om medewerkers te helpen die in scheiding liggen, want relatieproblemen zorgen voor extra ziekteverzuim en verlies aan productiviteit. Het ziekteverzuim van gescheiden medewerkers ligt 2 procent hoger dan dat van getrouwde werknemers, verklaart Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties aan de Radboud Universiteit. ,,In het jaar voor de scheiding loopt het verzuim op, om te pieken in het jaar van de breuk.’’ Dat extra verzuim kost werkgevers 438 miljoen euro per jaar, beraamde onderzoeksbureau Econovision.

Ict-ondernemer Bart Verkruijsen heeft voor zijn personeel een speciaal ‘relatiepotje’ beschikbaar: duizend euro per vijf jaar. Daaruit kunnen ze als het misgaat een scheidingsmakelaar betalen, maar ook een greep doen om te voorkómen dat het zo ver komt: voor relatietherapie of een relatieonderhoudscursus. Gebaseerd op een simpel rekensommetje, verklaart de ondernemer: ,,Bij 2 procent extra ziekteverzuim kost een scheiding me gemiddeld 7.000 euro. Als ik die kan voorkomen met een bijdrage aan relatietherapie, heb ik daar voordeel van.’’

Quote Mensen die een stabiele relatie hebben en goed in hun vel zitten, presteren beter als werknemer Esther Kluwer, hoogleraar

Want relatieperikelen zorgen ook voor productiviteitsverlies. Als het thuis niet goed gaat, heeft dat effect op je functioneren, verklaart Kluwer. ,,Mensen die een stabiele relatie hebben en goed in hun vel zitten, presteren beter als werknemer. Een scheiding is een uiterst emotioneel proces. Je voelt je schuldig tegenover de kinderen, je sociale netwerk wordt gehalveerd, er zijn grote financiële gevolgen. Je komt in een achtbaan van emoties: verdriet, angst, boosheid, jaloezie, rancune. Dat leidt tot stress, spanning, meer gevoelens van depressie.’’

Slecht slapen, veel piekeren: kan een verpleger zich dan nog wel concentreren op het toedienen van de juiste medicijnen aan de patiënt? En jaagt een prikkelbare helpdeskmedewerker klanten in de armen van de concurrent? Ook vanwege dat soort risico’s doen bedrijven er goed aan werknemers met relatieproblemen bij te staan, zegt Anneke Smits, hrm-docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. ,,Ze hoeven geen hulpverlener te worden, maar kunnen wel het gesprek aangaan. Welke taken kun je nog blijven doen? Wat is daarvoor nodig? Misschien is dat een halve dag vrij om dingen te regelen, waarbij de werkgever twee uur betaalt als zorgverlof en de medewerker zelf twee uur opneemt.’’

Niet alleen voor de baas is het belangrijk om de medewerker aan de slag te houden, zegt hoogleraar Kluwer: ,,Werk biedt iemand die door een moeilijke fase gaat houvast.’’ Dat merkte ook Van Geenen. ,,Mijn baan gaf me elke ochtend een reden om op te staan, me netjes aan te kleden en make-up op te doen. En ik at er tijdens de lunch in elk geval nog één gezonde maaltijd per dag.’’

Andersom betaalde haar dankbaarheid zich terug in een grotere toewijding, zegt ze. ,,Ik was eigenlijk van plan weg te gaan, maar ben gebleven. Ik ging harder werken en vertelde iedereen hoe positief ik over mijn werkgever was.’’