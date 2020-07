‘Dat we strandtenten in de winter mogen laten staan, scheelt veel geld’

Dat de strandtenten kunnen blijven staan, is een besluit van de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De maatregel is bedoeld om de eigenaren van strandpaviljoens financieel tegemoet te komen; het afbreken kost veel geld.



Niels Priester, eigenaar van Mango’s Beachbar in Zandvoort, is blij met de beslissing. ,,Dit is te gek, het scheelt ons veel tijd en geld. Het is lastig te zeggen wat het afbreken en opbouwen van een strandtent precies kost, maar ik schat toch al gauw zo’n 100.000 euro. Er zijn genoeg andere tenten die nog veel meer kwijt zijn.’’



Toch kun je tijdens je strandwandeling komende winter niet bij deze paviljoens terecht voor een beker warme chocomelk of een kop erwtensoep, want de strandtenten die onder de regeling vallen, mogen in die periode geen omzet maken.