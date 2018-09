Collega's en vrijheid vinden we belangrijker dan geld en borrels

In de horeca een 'sluitdrank­je' na werktijd? Dat is aan je baas

26 september Na een werkdag samen met je collega’s nog even een biertje drinken. Of twee. Als er een branche is waar dat makkelijk gebeurt, is het de horeca wel. Zo’n afsluitende versnapering in restaurant of kroeg heet met een mooi woord een ‘sluitdrankje’. Het is aan je baas om daar beleid over te maken.