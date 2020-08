Chris (37) is market desk analist: ‘De energiemarkt is een beetje te vergelijken met de aandelenhandel’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Chris Guth (37), market desk analist bij ENGIE in Zwolle.

Wat doe je precies?

,,Ik ben een energiemarktanalist. Ik probeer aan de hand van allerlei factoren de energieprijs te voorspellen. Je kan het een beetje vergelijken met de aandelenhandel. Een huishoudengezin legt de prijs voor bijvoorbeeld drie jaar vast, maar bedrijven doen er goed aan om meer te spreiden. Die kopen op bepaalde momenten een deel van hun energiebehoefte in. Door de prijzen in de gaten te houden en onze marktverwachtingen te schetsen, help ik hen om slimme inkoopbeslissingen te nemen.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Ik begin de dag met inlezen wat van er gebeurde terwijl ik sliep. De markt is immers altijd in beweging. Ik kijk wat de ontwikkelingen op de korte en lange termijn zijn. Dan beoordeel ik of ik tevreden ben met de reeds ingenomen posities. Of dat de klant beter meer kan inkopen, omdat we verwachten dat de marktprijzen zullen gaan stijgen. Dan moet ik snel schakelen, want de prijs kan binnen tien minuten weer hoger of lager staan. Daarnaast besteed ik veel tijd aan het informeren van klanten en collega’s. En op rustigere dagen houd ik me bezig met het ontwikkelen van tools. Zoals het maken van een app waarin alle relevante energiemarktprijzen inzichtelijk worden gemaakt.’’

Wat vind je het leukste aan je functie?

,,Ik vind het geweldig om klanten te helpen met het navigeren op deze complexe markt. Het is een element van mijn werk om de toekomst te voorspellen. Dat is hartstikke lastig, maar als dat goed gaat is dat enorm bevredigend.’’

En wat vind je minder leuk?

,,Er doen zich ook situaties voor waarin mijn voorspelling niet uitkomt. Als mijn advies niet klopt, moet ik snel schakelen. Elke euro stijging betekent voor sommige klanten een paar ton of soms zelfs miljoenen aan extra energiekosten.’’

Is dit iets wat je vroeger altijd al wilde worden?

,,Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door de energiemarkt. Bij mijn economielessen viel ineens het kwartje dat heel de wereld op energie draait. Energie is van essentieel belang voor ons dagelijks leven. Toen ben ik gericht op zoek gegaan naar iets binnen de energiemarkt.’’

Zit je vanwege het coronavirus thuis achter de laptop of ben je op kantoor aan het werk?

,,Ik ben momenteel thuis aan het werk. De energiemarkt gaat immers niet in quarantaine. Het virus heeft wel een flinke impact gehad op de markt. De energieprijzen daalden daardoor fors. Dat is voor de een gunstig, maar voor een ander niet. Ik heb flinke drukke weken achter de rug. Zeker privé was het soms lastig te combineren. Ik heb twee zoontjes van 1 en 4 jaar die doorgaans weinig begrip tonen voor het feit dat ik af en toe wat moest doen voor mijn werk. Maar inmiddels heb ik een goede balans gevonden.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede market desk analist te zijn?

,,Je moet advies durven geven ook al kan je er soms naast zitten. Je moet dus stevig in je schoenen staan, want het gaat om grote geldbedragen. Daarnaast moet je trends kunnen analyseren. Ik doe dit werk zo’n tien jaar. In die tijd is er veel veranderd. Vorig jaar is alleen al de hoeveelheid zonnepanelen in Nederland verdubbeld. Dat maakt het spannend en zorgt ervoor dat ik dit werk met veel plezier doe.’’

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Ik houd graag van voorspellen, maar deze is lastig. Er moet veel gebeuren voor ik op zoek naar een functie buiten de energiemarkt. De tekenen staan nu zo goed dat ik mijn pensioen in deze markt ga halen.’’

