Boswachter Jap na 41 jaar met pensioen: ‘Terugkeer wolf is slagroom op de taart’

Wat doet een... Lisa (27) is Head of People & Change: ‘Je moet kunnen bedenken wat medewer­kers én klanten nodig hebben’

27 december Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Lisa de Schepper (27), Head of People & Change bij Sunweb Group in Rotterdam.