Bijzonder werk: Jouman (28) is de nieuwe stem van de Harry Potter-boeken

De populariteit van luisterboeken groeit, en daarmee de vraag naar nieuwe versies van geliefde verhalen. Maar het inspreken van een luisterboek is een vak apart. Alleen in de Harry Potter-reeks zitten bijvoorbeeld zo’n 150 bepalende personages. Actrice Jouman Fattal gaf ze voor het inspreken van de nieuwe luisterboeken allemaal een eigen stem. ,,Dat was een leuke zoektocht.”

Toen actrice Jouman Fattal (28) gepolst werd of ze auditie wilde doen voor het inspreken van de luisterboeken van Harry Potter, dacht ze maar één ding: ja, natúúrlijk wil ik dat. ,,Ik was echt een enorme fan van de boeken. Harry Potter is een deel van mijn jeugd. Ik herkende me in de personages”, zegt ze. Tegelijkertijd is het overbrengen van het verhaal daarmee een hele verantwoordelijkheid, vindt ze. ,,Je wil wel recht doen aan het verhaal.”

De boeken van Harry Potter zijn twintig jaar geleden voor het eerst vertaald naar luistervarianten. Zo is er een Engelse variant, ingesproken door acteur en komiek Stephen Fry (,,Fantastisch”, aldus Fattal) en een Nederlandse variant met de stem van verteller Jan Meng (,,Die luisterde ik zelf als kind”). Deze blijven ook beschikbaar, wat betekent dat Nederlandse luisteraars via abonnementsdienst Storytel vanaf aanstaande woensdag kunnen kiezen uit drie stemmen.

Quote Het inspreken van de boeken duurde alleen al ruim 220 uur stu­dio-uren

Flinke klus

Maar hoe gaat dat nou in z’n werk, het inspreken van een luisterboek? Het vergt ten eerste heel wat voorbereiding, vertelt Fattal over haar opdracht. Ze werd begeleid door Inge Ipenburg - actrice en schrijfster - die veel ervaring heeft met luisterboeken. ,,Ik had een gigantische map met alle geluidsbestanden van de stemmen. Soms moesten we een nieuwe bedenken, omdat ik te veel klonk als een van de andere personages”, zegt Fattal. ,,Het is bijzonder om alleen met je stem een personage vorm te geven.” Hoe langer de opnames bezig waren, hoe sneller het ging. ,,Vooral de voorbereiding gaat dan sneller”, blikt Fattal terug.

Het inspreken van een luisterboek is anders dan acteren, vindt ze. ,,Bij acteerwerk gaat het vooral om dialogen. In boeken zitten ook veel beschrijvende scènes. De rol van verteller was voor mij daardoor een heel aparte rol, die vond ik het moeilijkst.” Voordat de opnames begonnen, las Fattal de betreffende teksten en markeerde ze alle citaten van personages met een andere kleur. En dat was slechts de voorbereiding. Het inspreken van de eerste vijf boeken duurde alleen al ruim 220 uur studio-uren, per sessie zo’n 40 tot 50 pagina’s, minder dan bij andere luisterboeken. Het hielp Fattal hoe dan ook door de coronaperiode heen: al haar andere werk lag deze periode nagenoeg stil.

Herontdekking

Naast dat het bijzonder werk is, ontdekte Fattal ook nieuwe kanten van de Harry Potter boeken door zich er zo intensief in verdiepen. ,,Als kind was ik vooral met Harry bezig”, vertelt Fattal over haar leeservaring vroeger. Nu, ontdekte ze dat er veel meer lagen in het boek zitten. ,,Het gaat niet alleen over goed tegen kwaad, ertussen zitten ook heel veel grijstinten.” Haar lievelingsboek is daarom ook deel zes. ,,Daar begint de nuance.”

En wat ze verder leerde van dit werk? ,,Mijn taalgevoel heeft zich erg ontwikkeld. Ik kwam erachter dat ik sommige dingen nooit goed heb uitgesproken of de klemtoon verkeerd legde. Fauteuil bijvoorbeeld. In mijn beleving gebruikt niemand dat woord nog, maar in die boeken komt het heel vaak voor.”

