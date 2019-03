Bij dit bedrijf kun je 12 weken vrij nemen of tijdelijk parttime werken, als je dat wil

Dit beleid, dat vanaf 1 april gelanceerd wordt, is volgens verantwoordelijke Kate Hillman nodig om talenten te kunnen binden aan het bedrijf. Vooral millennials zouden in toenemende mate behoefte hebben aan flexibiliteit. ,,Volgend jaar is tachtig procent van de werknemers van Ernst & Young millennial. Daarom is dat een belangrijke overweging voor ons”, aldus Hill tegen Daily Mail.

Minder werken

Ook is er met de nieuwe regeling de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of een bepaalde periode minder te werken. Mensen die parttime werken, zouden dan in schoolperiodes fulltime werken en in de schoolvakanties vrij kunnen nemen om tijd te besteden aan hun kinderen. Daarnaast mogen medewerkers tijdelijk parttime werken, voor een periode van maximaal drie maanden. ,,De maatregelen zijn in het leven geroepen om dat er groeiende behoefte is aan flexibele werkomgevingen. Niet alleen onder ouders”, benadrukt Hillman. De betrokkenheid van de werknemer zou door deze flexibiliteit met 11 procent toenemen, aldus het bedrijf.

In Nederland

Bij de Nederlandse afdeling van EY wordt al gebruik gemaakt van soortgelijke regelingen, laat een woordvoerder weten. ,,EY kent aan iedere werknemer extra verlofdagen toe bovenop de wettelijke verlofdagen. Daarnaast is het voor een werknemer ook mogelijk om onbetaald kort- en langdurend verlof op te nemen, 15 werkdagen per drie maanden.” Net als de ‘life leave’ in Australië is dit verlof onbetaald.

EY Nederland heeft vorig jaar een onderzoek naar millennials afgerond waaruit naar voren kwam dat deze groep werknemers transparantie en de balans tussen werk en privé erg belangrijk vindt. ,,Op dit moment zijn we binnen EY Nederland een project gestart rondom arbeidsvoorwaarden waarin deze resultaten worden meegenomen”, aldus de Nederlandse woordvoerder. Op welke manier dat invulling krijgt, is nog niet bekend.