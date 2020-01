Biertjes tappen op de Olympische Spelen van Tokio? Aanmelden kan nú!

Het TeamNL Tokyo Center zoekt crewleden voor verschillende functies. Je kunt aan de slag in de horeca, keuken, front office of in de techniek & logistiek. Yvonne de Liefde, eindverantwoordelijke voor het Holland Heineken House, is zelf drie keer crewlid geweest en weet wat kandidaten in huis moeten hebben.

Wat maakt dit werk zo bijzonder?

De Liefde: ,,Het is natuurlijk één groot avontuur, dat al op Schiphol begint. Je gaat met een hele crew naar een hele andere omgeving en een heel ander land, dat is alleen al bijzonder. Daarnaast kom je dichtbij de Olympische Spelen, dat is uniek. Het geeft een magisch gevoel: je ziet overal vlaggen, atleten, fans. Je staat er bovenop als winnaars gehuldigd worden in het Holland Heineken House. Het is heel bijzonder dat je daar onderdeel van mag zijn.”

Is het niet ontzettend hard werken?

,,Het is inderdaad af en toe hard aanpoten, maar we hebben er niets aan als je afgepeigerd bent na iedere shift. We zien natuurlijk van dichtbij hoe topsporters worden begeleid, daar leren wij ook van. Daarom zorgen we extra goed voor onze mensen, een crew moet net als de sporters voldoende tijd krijgen om te herstellen.”

Hoe dan?

,,We werken met begin- en eindtijden en verschillende shifts. Niemand hoeft extreem lange diensten te draaien. Ze kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor korte shifts, zoals het helpen bij de huldiging.”

Waar selecteren jullie op?

,,We kijken natuurlijk naar wat iemand moet kunnen voor de functie. Als je in de horeca gaat werken, moet je daar relevante werkervaring in hebben. Maar we kijken ook naar de samenstelling van het team. Verschillende leeftijden willen we, we zoeken jonge mensen met veel energie maar ook oudere, wat meer ervaren crewleden die rust in het team brengen.”

Zoeken jullie alleen maar nieuwe mensen?

,,Nee, we zorgen er altijd voor dat tien procent van de crewleden uit mensen bestaat die het al eerder hebben meegemaakt. Je moet namelijk in een paar dagen tijd een heel bedrijf optuigen, dan is er geen tijd om iedereen rustig in te werken. Dit jaar hebben we wel een heel bijzonder ervaren crewlid die ons komt helpen.”

Ooh, vertel?

,,Voormalig Olympisch judoka Edith Bosch is er dit jaar bij als coach en begeleider van de crew. Dat vind ik zelf heel erg bijzonder want het is zo'n powervrouw. Ze weet dat dit werk topsport is en vindt het supermooi om nu achter de schermen mee te kunnen helpen. Ze zal ook bij de selectiedag aanwezig zijn.”

Hoeveel reacties verwachten jullie op de vacatures?

,,De Zomerspelen zijn sowieso een stuk populairder dan de Winterspelen, dus we verwachten veel reacties. Bij de vorige Spelen in Rio hadden we 3000 aanmeldingen, terwijl we in totaal maar plaats hebben voor 250 crewleden.”

Wat gebeurt er tijdens de selectiedag?

,,We nodigen iedereen die door de eerste selectie is gekomen uit in de Heineken Experience in Amsterdam. Niet alleen om gesprekken te voeren maar ook om vaardigheden te toetsen. We zetten ze bijvoorbeeld achter de bar om te kijken of ze echt biertjes kunnen tappen. Ook maken we groepjes en kijken we hoe iemand in een team functioneert. Wat gebeurt er in zo’n groep en wie neemt van nature de leiding?

Dat klinkt behoorlijk serieus.

,,We wisselen het ook af met lol en plezier, zo moeten ze zo snel mogelijk naar de overkant komen met een dienblad vol sinaasappels om te kijken of het straks ook lukt met een dienblad vol glazen. Ze moeten wel een goed gevoel aan de dag overhouden, ook als ze niet geselecteerd worden.”

Wat verwacht je van werken in Tokio?

,,In Rio was het warm, maar in Tokio wordt het nog warmer en krijgen we te maken met een hoge luchtvochtigheid. Dat betekent werken onder extreme weersomstandigheden. Daarom zorgen we voor de nodige aanpassingen in het rooster zodat de diensten minder lang zijn en iedereen wat extra vrije tijd krijgt. Maar de kern van het werk blijft wel hetzelfde. We willen alle bezoekers elke editie hetzelfde bieden. Voor iedere bezoeker moet het een fantastische ervaring zijn om de unieke sfeer in het huis te beleven.”

Heb je nog tips voor lezers die enthousiast zijn geworden?

,,Vertel in de sollicitatie kort en bondig waarom je erbij wil zijn. Met een lange tekst kom je veel minder goed uit de verf. Het kan ook helpen om een korte video van jezelf op te sturen waarin je duidelijk uitlegt waarom jij graag mee wil en wat je meebrengt.”

