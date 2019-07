Bezorgers websuper Picnic luiden noodklok over arbeidsomstandigheden

Dit voorjaar kantelde een bezorgwagen in Schiedam. Eerder gebeurde dat al in Den Haag. Mede door de problemen met de navigatiesystemen zijn er al eens 40-kilometerkarretjes per ongeluk de snelweg opgereden. De bezorgers klagen over de loshangende spiegels, defecte parkeersensoren en dat ze hoofdpijn krijgen van de verwarming. ,,Er komt koolmonoxide mee. Die zet ik dus nooit aan.’’ En dan zijn er de kapotte steekwagens, lage beloning en de manier waarop het bedrijf de diensten verdeelt, waardoor het salaris iedere maand verschilt. ,,Als klanten vragen hoe Picnic gratis kan bezorgen zeg ik altijd ‘wat u betaalt, is wat ik krijg: de laagste prijs’.’’