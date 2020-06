Babyboomers gaan online en slaan gat in winkelstraat

Het gemak van online winkelen is ook ontdekt door de oudere generaties. De corona-uitbraak heeft een derde van de mensen tussen de 50 en 80 jaar definitief over de streep getrokken. Zij zijn van plan om blijvend meer via internet te kopen. Dit betekent minder publiek in de winkelstraten, waardoor in 2021 bijna één op de vijf winkels in middelgrote steden leeg komt te staan.

Dit blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International onder meer dan tweeduizend consumenten. De afgelopen periode hebben volgens Colliers vier op de tien mensen meer via internet gekocht. Vooral kleding en schoenen (+13 procent), persoonlijke verzorging (+10 procent) en boeken en tijdschriften (+7 procent) waren in trek. Daarnaast hebben 260.000 huishoudens voor het eerst online boodschappen gedaan.

Deze sterke stijging wordt minder nu het winkelbezoek weer toeneemt. ,,Toch is bijna 37 procent van de Nederlanders van plan ook in de toekomst meer producten online te bestellen. Bij mensen ouder dan 50 is dat percentage niet veel anders. Dat is opvallend, omdat het juist de babyboomers en generatie X (de generatie geboren na de babyboomgeneratie, red.) zijn die eerder weinig online kochten’’, vertelt Chris Lanting, hoofd winkelverhuur bij Colliers. Nu ook deze groep van koopgedrag verandert, heeft dat volgens Lanting grote gevolgen voor de winkelstraten in ons land.

Modebranche

,,Deze ontwikkeling leidt tot oplopende winkelleegstand. Vooral de modebranche is daarvan de dupe. Kleding en schoenen zijn nóg meer in webshops aangeschaft dan voor de coronacrisis, terwijl consumenten toen ook al graag hun garderobe online uitzochten.’’ Op basis van de verwachte omzetdaling in fysieke winkels is er volgens de vastgoedadviseur ruim 100.000 vierkante meter minder ruimte nodig in de branche. ,,Dit staat gelijk aan de oppervlakte van alle winkels in de Arnhemse binnenstad samen”, zegt Lanting. ,,Winkels die boeken en tijdschriften, huishoudelijke apparaten, elektronica en speelgoed verkopen, zitten ook te ruim in hun jasje. Daar is ongeveer 50.000 vierkante meter aan winkeloppervlak te veel van.”

Winkeliers gaan hun locatiekeuze nog meer baseren op het aantal bezoekers, de regionale aantrekkingskracht en de omzet per vierkante meter die ze kunnen halen. ,,Veel van hen gaan daarom de focus leggen op de zeventien grootste winkelsteden in het land. Van Amsterdam en Rotterdam tot Groningen en Maastricht.’’

Middelgrote steden

De onderzoekers voorspellen dat de kaalslag plaatsvindt in de middelgrote steden. Steden met een inwonersaantal tussen de 35.000 en 150.000, zoals Heerlen, Rijswijk, Lelystad, Almelo en Den Helder. ,,Hier loopt de leegstand snel op. Nu vooral ouderen de weg naar online winkelen hebben gevonden, is de verwachting dat hier op korte termijn één op de vijf winkels leeg komt te staan.

De groeiende leegstand vraagt volgens Lanting om een structurele oplossing. ,,Het gaat om het clusteren van winkels, het terugbrengen van functies die jaren geleden wegtrokken, zoals kleinschalige kantoren of publieke diensten of transformatie naar woningen. De gemeenten zijn aan zet om de regie in handen te nemen, want gezien de economische situatie zullen vastgoedbeleggers minder snel initiatief nemen.’’