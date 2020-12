Angelina en Edwin: ‘Er komt geld binnen zonder er hard voor te werken’

Geld & Geluk Daria: ‘Ik hou van stijlvolle kleren, Russische vrouwen zijn altijd bezig met hun uiterlijk’

30 november In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Daria is impulsief als het om geld gaat, daarom wil ze beter leren plannen. Bas denkt juist twee keer na voor hij iets aanschaft.