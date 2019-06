‘Als iemand 30 uur werkt en goed rondkomt dankzij toeslagen, is dat oneerlijk’

‘Ik pleit voor een 30-urige werkweek’

Esther de Jong

Hoofd Beleidsadvisering bij Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis



,,Per dag hebben we zestien wakkere uren. Ooit is besloten dat we de helft daarvan aan het werk moeten besteden, waardoor we uit zijn gekomen op een werkweek van 40 uur.



Maar we moeten tegenwoordig zoveel doen naast het werk. We hebben de zorg over onze kinderen en – omdat de overheid een participatiemaatschappij nastreeft – ook over onze ouders of andere familieleden. Daarnaast moeten we blijven leren om mee te kunnen op de arbeidsmarkt en wordt er van ons verwacht dat we ons steentje bijdragen door vrijwilligerswerk te doen. Het liefst willen we ook nog wat tijd voor onszelf om te besteden aan een hobby. Maar waar haal je de tijd vandaan als je fulltime werkt? In de praktijk lukt dat vaak gewoon niet.



In Nederland zijn we veel traditioneler dan we willen toegeven. In veel huishoudens zie je het anderhalf-verdienersmodel: een van de partners, meestal de man, werkt een fulltime werkweek en de ander, meestal de vrouw, werkt parttime en neemt de zorg (voor kinderen, ouders en anderen) en huishoudelijke taken voor zijn rekening.