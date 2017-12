Aantal eenpitters verdubbeld in tien jaar tijd

Steeds meer Nederlanders beginnen een eigen bedrijf. De afgelopen tien jaar is het aantal eenmanszaken in de vier grote steden zelfs meer dan verdubbeld. Maar hoe doe je dat goed, voor jezelf beginnen?

In de vier grote steden is het aantal eenmanszaken gegroeid van 81.000 bedrijven in 2007 naar 165.000 dit jaar, meldt het CBS. In de rest van Nederland is het aantal eenpitters ook gestegen, met 79 procent. In tegenstelling tot het aantal eenmanszaken is het aantal bedrijven met meer dan één werknemer de afgelopen 10 jaar licht gedaald, met drie procent.

Hoe risicovol is voor jezelf beginnen eigenlijk? We vragen het zzp’ers die de afgelopen tijd de sprong waagden. ,,Ik had net een eigen huis gekocht en nul spaargeld, dus het was een megarisico", zegt Darla van Hoorn (30), freelance PR- en communicatieconsultant in Amsterdam. ,,Ik hoorde van zzp’ers om mij heen dat ze moesten leuren om klussen te krijgen. Er werd me aangeraden het niet te doen.’’ En toch startte zij vorig jaar oktober haar eigen bedrijf.

Quote Ik wist ook dat het in Nederland zo geregeld is dat als het fout loopt, je niet snel in een kartonnen doos hoeft te gaan wonen Darla van Hoorn

,,Voor mijn oude werkgever deed ik commercieel werk, maar ik wilde me meer richten op sociale en milieugerelateerde thema’s. Dat kon alleen door voor mezelf te beginnen. Ik dacht, ik heb een uitgebreid netwerk en ik lever goed werk, dus ik probeer het." Als het nodig was, wilde ze ook best een paar dagen achter de bar staan tot haar bedrijf zou lopen. ,,Natuurlijk kon het mislukken, maar ik wist ook dat het in Nederland zo geregeld is dat als het fout loopt, je niet snel in een kartonnen doos hoeft te gaan wonen.’’ Van Hoorns bedrijf is vooralsnog een succes. ,,Ik ben via via aan klanten gekomen en zat eigenlijk sinds dag 1 vol. Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen en beslis zelf of ik een klus wil doen, dat is heel fijn.’’

Harde doelen

Indra Stas (40) uit Rotterdam stelde zichzelf harde doelen voor ze besloot echt voor zichzelf te beginnen. Ze begon een interieur-webshop nadat het bedrijf waar ze in loondienst was, werd overgenomen. ,,Met een regeling ben ik weggegaan en heb me op mijn passie, interieur, gestort. Ik kom uit een echte ondernemersfamilie, dus had wel een realistisch beeld van hoe het is om ondernemer te zijn’’, zegt Stas. ,,Ik had hierbij wel het geluk dat mijn man en ik net een huis hadden gekocht dat van één salaris te betalen was. Dat gaf me rust.’’

Om een financiële buffer op te bouwen, werkte Stas nog even voor een ander bedrijf. ,,Om te beslissen of ik verder ging met het bedrijf of niet, stelde ik mezelf van tevoren doelen. Binnen zoveel tijd moest ik een bepaald niveau bereikt hebben. Dat is inmiddels gelukt. Ik heb niet alleen meer een webwinkel, maar ook een showroom, omdat klanten de meubels toch ook graag in het echt willen zien.’’

Quote Ik was nog leerplichtig toen ik begon, dus dat gaf wel wat gedoe Dylan Jake Vermaas

Fotograaf Dylan Jake Vermaas (19) rolde al heel vroeg in het ondernemerschap. ,,Na de middelbare school wist ik niet wat ik wilde, en kwam in aanraking met fotografie. Ik deed er een opleiding in, maar het liep eigenlijk al zo lekker met klussen dat ik daarmee besloot te stoppen. Ik was toen nog leerplichtig, dus dat gaf wel wat gedoe’’, zegt de Amsterdammer. ,,Ik heb nog even voor een baas gewerkt om een nieuwe camera te kunnen kopen, en toen ben ik gestart.’’

Vermaas richt zich vooral op evenementenfotografie. ,,Toen ik begon, dacht ik een fotograaf is een fotograaf. Maar hoe meer ik werkte, hoe meer ik erachter kwam hoe verschillende de verschillende takken van de fotografie zijn. Nu doe ik wat me het beste ligt. Ik maak bijvoorbeeld foto’s op clubavonden en festivals.’’

Werk en privé

De balans houden tussen werk en privé, kan lastig zijn met een eigen bedrijf. Dat herkent vrijwel iedere zelfstandige. ,,Toen ik startte wist ik nog niet zo goed hoeveel klussen ik aan kon nemen. Ook kwam er weleens iets binnen dat het niet helemaal was, maar dat pakte ik dan toch aan. Je hebt toch een buffertje nodig als er opeens niets meer binnenkomt. Als je vanuit huis werkt, heb je snel de neiging om ook ’s avonds je laptop nog open te klappen’’, zegt Van Hoorn. ,,Nu heb ik geleerd met hoeveel werk ik nog wat vrije tijd overhoud. Om werk en privé echt te kunnen scheiden, heb ik ook een kantoorruimte genomen.’’

Stas heeft thuis afspraken gemaakt over wanneer ze werkt en wanneer niet. ,,Ik probeer bepaalde uren aan te houden, maar dat blijft moeilijk. Ik geef bijvoorbeeld ’s avonds ook workshops. Het hoort erbij dat je vooral in het begin veel tijd in je bedrijf steekt. Maar de zondag reserveer ik echt voor vrije tijd. Dan doe ik dingen met het gezin.’’

Vermaas ziet vooral veel voordelen in het zelfstandig ondernemerschap. ,,Het kan lastig zijn dat je niet op een vaste dag een vast loon krijgt, maar je krijgt er wel veel meer vrijheid voor terug. Ik ben heel flexibel in mijn tijd en als ik een keer uit wil slapen, kan ik ook later beginnen.’’ Hij wil zijn bedrijf alleen maar verder uitbreiden. ,,Nu zit ik voornamelijk in Amsterdam, maar binnen een paar jaar wil ik wel wereldwijd gaan. Je hebt er niets aan om jezelf te beperken.’’