Worden outfits van kant de nieuwe zomermode voor mannen?

Vader van verscheur­de peuter: Courtney hing bloedend tussen kaken van luipaard

9 juni De afgrijselijke aanblik van zijn 2-jarige zoontje Courtney tussen de bebloede kaken van een luipaard krijgt vader Isaiah Ntimane niet meer van zijn netvlies. Wat een knus familie-etentje in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark had moeten zijn, eindigde woensdag in een ongekend drama. De geur van de barbecue lokte het roofdier naar de tuin van de Ntimanes, waarna hij via een boom over het hek sprong en toesloeg.