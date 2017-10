Weduwnaar (93) dineert dagelijks in restaurant met portret dode vrouw

De man dineert bijna dagelijks in zijn favoriete restaurant aan een speciaal voor hem gereserveerd tafeltje. Het eerste wat Purvis na binnenkomen doet is een portret van Carolyn neerzetten. Vervolgens praat hij zacht tegen de foto over wat hij die dag meemaakte en of het eten hem smaakt. En hij kust, terwijl andere gasten met tranen in de ogen toekijken, teder het glas van het lijstje.



Volgens Joyce James, de eigenaresse van het etablissement, communiceert de wat introverte Purvis niet alleen met zijn overleden vrouw maar ook met andere aanwezigen. ,,We hebben hem geadviseerd een nieuwe vriendin te zoeken, maar dat is wat hem betreft niet aan de orde. Hij is zielsgelukkig met hoe het nu gaat.'' De man zelf heeft, zo vertelde hij aan Amerikaanse media, totaal geen behoefte aan een vervangster van zijn onmisbare Carolyn. ,,Van haar had het best gemogen. Toen we samen waren, deden we alles samen en nu nog steeds. Ik neem haar overval mee naartoe. Dat is voor mij dé manier om de herinnering aan haar levend te houden.''