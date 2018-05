Waarom je 'Laurel' of 'Yanny' hoort

Hoor je ‘Laurel’ of ‘Yanny’? Een geluidsfragment dat rondgaat op social media verdeelt het internet in twee 'kampen'. Hoe kan het dat we niet hetzelfde woord horen?

In het audiofragment, dat verscheen op Reddit, is te horen hoe een robot een naam herhaalt. Alleen verschilt het per persoon welke naam je hoort. In het fragment zijn twee stemmen over elkaar heen gelegd, die beide een andere naam zeggen. Alleen zijn je hersenen niet in staat om beide stemmen te horen, waardoor je maar één naam hoort. Maar hoe kan het dat het per persoon verschilt welke naam je hoort?

Dit heeft onder andere te maken met de frequentie van de stemmen. De stem die Laurel uitspreekt is zwaarder dan de stem die Yanny uitspreekt. Jonge mensen zijn over het algemeen beter in het horen van hoge tonen, waardoor de kans groter is dat ze Yanny horen. Naarmate we ouder worden gaat ons gehoor achteruit, waardoor volwassenen minder goed hogere frequenties kunnen waarnemen. Hierdoor is het waarschijnlijker dat zij Laurel horen.

Ook heeft het te maken met het apparaat waarop je het fragment beluistert. Luister je het via een koptelefoon? Dan is de kans groot dat je Yanny hoort. Maar als je het volume harder zet, is het gemakkelijker om Laurel te horen.

Net zoals met een eerdere online breinkraker, de foto van de blauw-zwarte (of toch wit-gele) jurk, heeft het voor een groot deel te maken met perceptie. Dus als je goed je best doet en een beetje speelt met de apparatuur waarop je het luistert, kun je beide woorden horen.