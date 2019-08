Vrouw wordt wakker met giftige spin in haar oor

Amerikaan­se met ‘nierstenen’ blijkt zwanger van drieling

18 augustus Toen de Amerikaanse Dannette Giltz vorige week met hevige pijn naar het ziekenhuis ging, dacht ze zelf aan nierstenen. Want die had ze al eens gehad. Toen de dokter haar onderzocht, viel ze zowat om van verbazing: ,,Je bent 34 weken zwanger’’, zei de arts. ,,Van een tweeling. En de bevalling is begonnen.’’ Helemaal gelijk had de dokter niet. Korte tijd later zette Dannette een blakende drieling op de wereld.