Vrouw troost huilende baby tijdens zwaar examen en gaat viraal

De moeder wil nu haar droomstudie oppakken, maar docent Erfan is bang dat ze die niet kan betalen. De vrouw, die getrouwd is met een boer, komt uit een arme familie. En de driejarige opleiding aan het Nasirkhosraw-instituut kost 10.000 á 12.000 Afghaanse afghani per termijn, omgerekend tussen de 117 en 140 euro.



Een Britse organisatie, de Afghan Youth Association, wil haar een handje helpen en heeft een crowdfundingspagina geopend. ,,We willen dat Jahan een inspiratie is voor andere vrouwen in Afghanistan'', zegt de voorzitter tegen BBC News.



Volgens hem worden vrouwen in het land vaak gezien als minderwaardig en sturen ouders liever hun zoons naar de universiteit. ,,Een examen doen terwijl je voor een kind zorgt, overtreft alle verwachtingen'', zegt de man. ,,Ze vecht zichzelf door alle uitdagingen heen.'' Tot nu toe is bijna 5.000 pond (5.730 euro) opgehaald.