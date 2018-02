Vrouw kan 560 miljoen niet innen, omdat ze anoniem wil blijven

Britse journaliste filmt stiekem hoe huisbaas gratis woning aanbiedt in ruil voor seks

1 februari Seks in ruil voor een lagere huur of wekelijks een 'nummertje maken' om gratis te wonen? In het Verenigd Koninkrijk lijkt het fenomeen aan een stevige opmars bezig. Op internet zijn genoeg voorbeelden te vinden van dubieuze voorstellen. Een journaliste van ITV Wales News nam de proef op de som en sprak undercover af met een van de malafide huisbazen.