Vrouw die liefdesrelatie heeft met kroonluchter verliest discriminatiezaak tegen krant

Amanda Liberty (35), een Britse vrouw met een extreme fascinatie voor antieke kandelaars en kroonluchters, heeft een rechtszaak tegen tabloid The Sun verloren. Liberty - die jaren geleden haar achternaam liet veranderen omdat ze smoorverliefd was geworden op een kleine replica van het Vrijheidsbeeld - had de krant aangeklaagd omdat in een artikel spottend was geschreven dat haar aantrekkingskracht voor een 92 jaar oude hanglamp abnormaal zou zijn. ,,Ik ben gediscrimineerd vanwege mijn seksuele geaardheid”, vertelt ze aan media in haar woonplaats Leeds.

Liberty zocht in 2019 contact met de Britse mediawaakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) nadat The Sun-columniste Jane Moore haar in een artikel had afgeschilderd als mafkees. Volgens de vrouw, die openlijk uitkomt voor haar warme gevoelens voor oude verlichting, was die typering uiterst kwetsend en klopten details van Moore’s verhaal niet. Zo had Moore geschreven dat Liberty getrouwd was met haar favoriete kroonluchter Lumière die ze ooit kocht via veilingsite eBay. ,,Ik heb er alleen een relatie mee, maar ben nog niet in de echt verbonden”, stond in de officiële aanklacht.

De alleenstaande vrouw kreeg jaren geleden de diagnose objectum-seksualiteit (OS), wat inhoudt dat ze daadwerkelijk intieme gevoelens heeft voor een voorwerp. Liberty is lang niet de enige die een relatie met een ding aanknoopte. Zo trouwde Eija-Riita Berliner-Mauer (1954-2015) in 1979 met de Berlijnse Muur, terwijl Erika la tour Eiffel ooit in het huwelijksbootje stapte met de Eiffeltoren in Parijs. De verliefdheid kan ook op kleinere schaal. De Zuid-Koreaan Lee Jin-gyu (38) gaf ooit toe smoorverliefd te zijn op een Japans kussen en de Britse Everard Cunion (64) ging een relatie aan met zijn levensgrote pop Caroline.

Stap te ver

Omdat OS een officiële maar wel bijzondere geaardheid is, vindt Liberty dat The Sun een stap te ver ging met de publicatie. Maar daar denkt de Britse mediawaakhond toch anders over. Advocaten die zich namens de krant in de opvallende zaak verdiepten zijn tot de conclusie gekomen dat er geen regels zijn overtreden en dat de vrouw formeel niet is gediscrimineerd.



Uit de recent vrijgegeven uitspraak blijkt dat de krant nooit heeft getwijfeld aan de oprechtheid van Liberty's relatie met de kroonluchter. ‘Maar de Britse persregels hebben alleen betrekking op mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde of het andere geslacht. Aangezien Liberty wettelijk gezien nooit met de kroonluchter mag trouwen, is het dus ook niet discriminerend om daar iets over te schrijven’, meldt IPSO.

Quote Mijn liefde voor de van oorsprong Duitse Lumière is echt Amanda Liberty

‘Beetje beledigend’

Afgezien daarvan, zo stelt de organisatie, sprak Liberty de afgelopen jaren in meerdere media openhartig over haar relatie met de kroonluchter. ‘Ze was vrij om daarover te spreken en dus had ook columniste Moore de vrijheid van meningsuiting om daarop te mogen reageren’. Volgens de mediawaakhond was het artikel hooguit een beetje ‘verontrustend en een beetje beledigend’. Maar IPSO kiest toch de kant van de krant omdat het als organisatie geen kwesties behandelt over smaak en fatsoen. ‘Verder valt haar aantrekkingskracht voor de lamp, volgens de perswetten, niet onder de definitie seksuele geaardheid’.

Amanda Liberty, die thuis zo'n twintig kroonluchters heeft, laat zich niet door de uitspraak ontmoedigen, zo liet ze in een eerste reactie aan Britse media weten. Ze gaat niet in hoger beroep tegen The Sun. ,,Ik had dit wel verwacht. Mijn grootse drijfveer was de ogen van mensen te openen om mijn seksualiteit te erkennen. Mijn liefde voor de van oorsprong Duitse Lumière (gekocht voor omgerekend bijna 460 euro, red.) is echt. Ik verwacht niet dat iedereen het zomaar accepteert, omdat ik weet dat er veel verschillende geaardheden op de wereld zijn en zelfs homo’s, lesbiennes en transgenders moeite hebben om geaccepteerd te worden.”



Leeftijdsverschil van halve eeuw