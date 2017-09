Vriendengroep opgenomen: Goedkope wijn blijkt vloeibare MDMA

De fles in kwestie was een Italiaanse witte wijn die voor € 3,50 werd verkocht in Finshop. Deze winkel in het plaatsje Gembloers werkt samen met het Belgische ministerie van Financiën en verkoopt spullen die de douane aan de grens tegenhoudt en de inhoud van nooit opgehaalde postpakketjes.



De koper, Rudy, schonk de wijn toen hij zaterdag drie vrienden over de vloer had. In een interview met RTL-TVI beschrijft zijn vriendin dat de mannen zich al snel vreemd gingen gedragen. ,,Ze begonnen te klappertanden, te zweten en één werd zelfs helemaal paranoïde. Een ander dronk met een grote teugen een fles water leeg.'' Een enkele vriend die nog geen slok van zijn wijn had genomen, keek verbaasd toe.



De vriendin twijfelt geen moment en belt direct de hulpdiensten. Ondertussen gaat het steeds slechter met Rudy: ,,Zijn gezicht was gezwollen, zijn ogen stonden bol en en zijn blik stond op oneindig. Hij was onverstaanbaar.'' Eenmaal in het ziekenhuis krijgt hij een hartstilstand en moeten de artsen hem in een kunstmatige coma brengen. Pas sinds gisteren is zijn toestand stabiel. Alle drie de mannen zijn buiten levensgevaar.