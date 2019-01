Vlaams stel neemt minivarken Bacon zelfs mee naar restaurant

VIDEOHij gaat zitten en liggen op commando, is zindelijk en gaat zelfs mee winkelen in de stad. Bacon is om op te vreten, maar ondanks zijn naam niet bedoeld voor consumptie. Het minivarken is met recht een huisdier.

Het was een opvallend zicht, afgelopen weekend in Brugge. Tussen de talloze toeristen dartelde een Göttinger-minivarken aan een riempje. Met zijn 65 kilogram is de 3-jarige Bacon niet helemaal mini meer, maar dat belet Silke Muysewinkel (24) en haar man Tim niet om het dier overal mee naartoe te nemen. Oók op citytrip naar de vestingstad.



Als Bacon niet mee op stap gaat, woont en slaapt het varken bij zijn baasjes in Buggenhout. In de winter met zijn rug tegen de verwarming, in de zomer op het terras. Met zijn snuit in de zon. ,,Wanneer we gaan werken, heeft hij zijn eigen plek buiten’’, vertelt Silke. ,,Inclusief afdakje, speelgoed en een vijgenboompje om onder te schuilen.’’



Minivarken Bacon heeft een eigen plekje in de tuin, maar gaat ook graag mee op pad.

Varken met een strikje

Op de bruiloft van Silke en Tim was Bacon zelfs eregast, piekfijn uitgedost met een strikje. ,,Weet je dat hij soms zelfs meegaat uit eten? En als we in de zomer een terrasje doen, krijgt hij regelmatig een ijsje.’’ Ook op fietstochten vergezelt Bacon zijn eigenaars. Achter de fiets, in een eigen bakje. Ook een weekendje in een vakantiehuis is niet compleet zonder het varken.



,,Center Parcs stelde als enige voorwaarde dat hij zindelijk was’’, vertelt Silke. ,,Het is echt een heel slim diertje, maar wel enorm eigenwijs. Als hij tijdens een wandeling niet meer vooruit wil, zit er niets anders op dan hem te duwen. Een modderbadje buiten? Hij was er niet in te krijgen. Een zwembad met schoon water, daarentegen...’’



Bacon aan de wandel in de Vlaamse vestingstad Brugge.

Van Nederlandse kweker

Het opmerkelijke huisdier kwam er drie jaar geleden op initiatief van Silke, nadat Tim had aangegeven dat hij geen hond in huis wilde. ,,Ik had zo’n Göttinger op tv gezien en dat was altijd blijven hangen. We gingen hem halen bij een Nederlandse fokker, waarna we hem helemaal getraind hebben. Dat doe je net als bij een hond, eigenlijk.’’



Er kwamen veel geduld en een berg vegetarische koekjes bij kijken om Bacon, die als jong dier nog wel eens iets sloopte, te laten luisteren. ,,Vlees of etensresten krijgt Bacon niet van ons: hij eet alleen fruit, groenten, brood en vegetarische hondenbrokken. Of we zelf nog varkensvlees eten? Dat wel, maar we gaan er heel bewust mee om. Zoals zoveel mensen, tegenwoordig.’’



Een varken als huisdier, is dat wel een goed idee? Varkensexpert en -boer Bart Vergote denkt van wel. ,,Het zijn de slimste dieren die ik ken. In twee maanden tijd kun je ze helemaal tam maken. Als een varken opgroeit in een warm nest denk ik wel dat het gelukkig is. Je ziet dat, net als bij een hond, aan hun gedrag. Kwispelen ze, eten ze goed en glanzen hun haren, dan zit het goed.’’