Viral van de dag: wat hoor jij? ‘Green Needle’ of ‘Brainstorm’

Het juiste antwoord: Brainstorm of Green Needle?

Net als met een eerdere online breinkraker, de foto van de blauw-zwarte (of toch wit-gele) jurk, heeft het voor een groot deel te maken met perceptie. Dus als je goed je best doet en een beetje speelt met de apparatuur waarop je het fragment luistert, kun je beide woorden horen. Twee jaar geleden was er ook een discussie over een fragment. Het ging er toen om of je in onderstaande clip ‘Yanny’ of ‘Laurel’ hoort (en lees hier waarom)