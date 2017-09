Vertaalfout Albert Heijn: 'Poep op een rij'

Moeder betrapt nanny op mishandeling dochter

20 september Een moeder in Namibië is geschokt door beelden die ze in haar huis met een verborgen camera heeft opgenomen. Op de video is te zien hoe de oppas van haar 9 maanden oude dochtertje het meisje hardhandig in haar bedje gooit. De moeder plaatste de camera nadat ze ontdekte dat haar dochtertje regelmatig blauwe plekken had.