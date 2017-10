Vader redt tienerdochter op het nippertje uit kaken grote witte haai

De Australische Sarah (15) ontsnapte ternauwernood aan de kaken van een 4,5 meter grote witte haai. Haar vader was er net op tijd bij. ,,10 seconden is het verschil tussen mijn dochter die nog leeft en die vandaag niet meer bij me zou staan”, aldus de emotionele man tegen de lokale nieuwszender 7 News Adelaide.

Chris Williams vertelt dat hij het geschreeuw van zijn dochter nooit zal vergeten, toen ze plots de lucht in gesmeten werd bij het kajakken. Zijn dochter Sarah zat alleen in de kajak voor de zuidkust van Australië toen er plots een 4,5 meter grote witte haai opdook.



,,De haai kwam van onderen uit het niets en beukte op haar kajak in waardoor ze met boot en al de lucht in werd geslingerd”, aldus Chris. ,,Ik keek om en zag de haai op zijn zij rollen om Sarah te pakken te krijgen terwijl zij terug in haar kajak probeerde te klimmen.”

Lichte verwondingen

Sarah beleefde de meest angstaanjagende momenten van haar leven terwijl haar vader met haar broer in een klein motorbootje op zo’n 30 meter afstand zat. Het tweetal schoot te hulp en ze werd uiteindelijk over de rug van de haai door haar broer in het bootje getrokken.

Volgens Chris had de reddingspoging geen tien seconden langer mogen duren. ,,Het beeld van wat er had kunnen gebeuren is wat ons nu door het hoofd spookt. Tien seconden is het verschil tussen mijn dochter die nog leeft en die vandaag niet meer bij me zou staan. Dit wil ik nooit meer mee maken, dat huiveringwekkende geschreeuw van je eigen dochter horen, is niet te beschrijven.”

Sarah ontsnapte uiteindelijk aan de haai met lichte verwondingen en schrammen, maar is duidelijk geschrokken. ,,Ik zag de haai toen ik met hem in het water lag. Ik wist meteen wat het was en zag zijn vin.”