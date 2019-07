Treinverkeer in Londen stilgelegd door ontsnapte hond

Sportschoe­nen geveild voor recordbe­drag van 4 ton

25 juli Een paar hardloopschoenen heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgeleverd. De Canadese investeerder Miles Nadal had bij veilinghuis Sotheby's 437.000 dollar (ruim 392.000 euro) over voor de schoenen uit 1972. De zogeheten Moon Shoe is ontworpen door Bill Bowerman, de medeoprichter van Nike, en werd gemaakt in zeer beperkte oplage.