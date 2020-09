Thaise tiener in penis gebeten door slang op het toilet

Moeder (77) sloot zoon (45) ‘maanden­lang’ op in Weense kelder

15:25 Een 45-jarige man in Oostenrijk is naar eigen zeggen sinds april door zijn moeder opgesloten in de kelder van hun huis in Wenen. De zaak werd ontdekt nadat de 77-jarige moeder gistermiddag hulpdiensten inseinde voor ‘een sanitair probleem’.