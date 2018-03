Terri zoekt onenightstand van 15 jaar geleden om hem voor te stellen aan zijn dochter

De moeder leerde haar scharrel kennen in een discotheek toen ze 17 jaar oud was. Na een wilde nacht scheidden hun wegen, enkele weken later ontdekte Terri dat ze zwanger was. ,,Chanell is nu oud genoeg om te begrijpen wat er is gebeurd. Ze wil het ook, dus ik doe dit voor haar."



De leeftijd van haar kortstondige avontuurtje weet ze niet precies. ,,Hij zal niet veel ouder zijn geweest dan ik, misschien een jaar of twee. Volgens mij was hij met een vriend op vakantie in Blackpool. Ik was aan het stappen met een vriendin en haar broer. We belandden in een discotheek, maar die bestaat niet meer. Hoe die heette? Goh, de Sanuk of zo?" aldus Reid, die nog in het Engelse Blackpool woont.