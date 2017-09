Sexy workout? Brandweer redt penis van krachtsporter uit halterschijf

Het mysterie van Osama Bin Ladens por­n­over­za­me­ling

14 september De porno van Osama Bin Laden blijft een Amerikaans staatsgeheim. Volgens de CIA zijn er geen plannen om de verzameling openbaar te maken, ondanks verzoeken van de Amerikaanse media. Het materiaal is afkomstig uit Bin Ladens schuilplaats in Pakistan, waar de voormalig leider van Al-Qaida in 2011 door Amerikaanse militairen werd doodgeschoten.