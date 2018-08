Schotse ontdekt dat vermiste geliefde in VS met ander is getrouwd

De Schotse behanger Malcolm McGregor uit Motherwell leek van de aardbodem verdwenen toen hij in juli niet terugkeerde van een driedaags bezoekje aan een familielid. Zijn partner gaf hem op als vermist. Groot was de verbazing toen haar jeugdliefde ruim 7000 kilometer verderop opdook. Compleet met nieuwe echtgenote.

Malcom had zelf al contact opgenomen met de politie in Schotland, die zijn auto bij het huis van zijn zus hadden aangetroffen, om te melden dat hem niets mankeerde. De politie staakte daarop de zoekactie, maar de ongeruste Cheryl Cowie wist nog niet wat haar te wachten stond.



Nog steeds in de veronderstelling dat de man, met wie ze twee kinderen heeft, vijftig kilometer verderop bij zijn familielid verbleef, wist Cheryl niet wat ze zag toen op Facebook foto’s van Malcolm en zijn nieuwe liefde Bell Valek opdoken.

Stiekem getrouwd

De Schot, met wie ze al 27 jaar een stel vormt, bleek in het vliegtuig naar het Amerikaanse Utah te zijn gestapt om daar stiekem te trouwen met de Amerikaanse die hij via Facebook had leren kennen.



Cheryl zou Malcolm ooit hebben geconfronteerd met een berichtje op zijn telefoon, waarin ‘Ik mis je lieveling’stond. De afzender had een Amerikaans nummer. ‘Verkeerd nummer’, zou de behanger toen hebben geantwoord.

Al twee jaar contact