Schot al maanden vast in Dubai na onbedoelde aanraking in kroeg

Harron was in een drukke kroeg in de oliestaat. Hij liep van de bar terug naar zijn tafel door een groep mensen en hield daarbij zijn vrije hand boven zijn glas om morsen te voorkomen. Hij raakte per ongeluk de heup van een andere man aan, die daar blijkbaar niet van gediend was. Deze man belde de politie, die de Schotse toerist even later oppakte voor onzedelijk gedrag en alcoholgebruik.