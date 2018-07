Pavel heeft 346 nakomelingen: 'Sommige namen vergeet ik wel eens'

Seriemoor­de­naar (65) verwekt in cel kind bij 40 jaar jongere vrouw

9 juli Serhiy Fedorovich Tkach (65) - één van de extreemste seriemoordenaars ooit - blijkt in zijn cel een kind te hebben verwekt bij zijn 40 jaar jongere, in vrijheid levende partner Elena. Dat heeft hij opgebiecht in de Netflix-serie Inside The World’s Toughest Prisons. Tkach kreeg in 2008 levenslang voor de moord op 37 meisjes en vrouwen tussen 1980 en 2005 in Oekraïne.