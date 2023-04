Paar miljoen over? Voor het eerst gaat in Europa reusachtig T. rex-skelet onder de hamer

Wie een zo’n 5 tot 8 miljoen euro over heeft, en nog iets bijzonders zoekt voor een ruimte ter grootte een flinke balzaal, kan dinsdagmiddag proberen een gigantisch skelet van een Tyrannosaurus rex te bemachtigen bij een veilig in het Zwitserse Zürich. Het is voor het eerst in Europa dat de botten van een complete T. rex onder de hamer gaan.

De 293 botten van de T. rex - bij elkaar goed voor een skelet van 11,6 meter lang en 3,9 meter hoog - zullen naar verwachting 5 miljoen tot 8 miljoen euro opbrengen. Het kan zomaar hét ultieme ornament zijn voor de woning van een steenrijke magnaat of filmster, schrijft persbureau AP. Zo zijn Leonardo DiCaprio en Nicolas Cage liefhebbers van dinobotten. Of het is een mooie investering van een museum.

Het skelet van de dino, die Trinity is genoemd, is samengesteld uit botten die zijn opgegraven bij drie vindplaatsen in de Verenigde Staten tussen 2008 en 2013. Meer dan de helft van het gerestaureerde fossiel bestaat uit ‘origineel botmateriaal’, en veilinghuis Koller zegt dat de schedel ‘bijzonder zeldzaam’ is en ‘opmerkelijk goed bewaard is gebleven’.

,,Wanneer dinosauriërs stierven in de Jura- of Krijtperiode, ging hun hoofd in de loop der tijd vaak verloren. De meeste dinosauriërs worden daarom gevonden zonder hun schedel,” zegt Nils Knötschke, een wetenschappelijk adviseur die in de veilingcatalogus wordt geciteerd. ,,Maar hier hebben we echt originele Tyrannosaurus-schedelbotten die allemaal afkomstig zijn van hetzelfde exemplaar.”

Jurassic Park

De T. rex leefde tussen 65 en 67 miljoen jaar geleden op de aarde, en het vleesetende wezen spreekt bij het grote publiek nog altijd tot de verbeelding, misschien wel door Hollywoodfilms als Jurassic Park.

Het is voor het eerst dat een T.rex-skelet onder de hamer gaat in Europa. Eerder werden Tyrannosaurussen Sue en Stan geveild in de Verenigde Staten. Sue werd meer dan een kwart eeuw geleden verkocht voor 8,4 miljoen dollar (7,59 miljoen euro) en wordt tentoongesteld in het Field Museum of Natural History in de Amerikaanse stad Chicago. Stan, het meest complete skelet, bracht drie jaar geleden bijna 32 miljoen dollar (29 miljoen euro) op. Die laatste zal vanaf 2025 te zien zijn in het Natuurhistorisch Museum in Abu Dhabi.

De veiling is vanaf 16 uur te volgen op de website van het veilinghuis. De gelukkige nieuwe eigenaar van Trinity hoeft zich geen zorgen te maken over de bezorging van de bottenpartij of de puzzel om 'm in elkaar te zetten. De botten - verpakt in negen houten kratten, waarvan de grootste meer dan vier meter lang is (bij 121 en 147 centimeter) - worden gratis overal ter wereld bezorgd. Ze worden bovendien zonder extra kosten in elkaar gezet door de specialisten van het Zwitserse Dinosaurus Museum in Aathal, die dat al twee keer eerder hebben gedaan.