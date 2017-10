Moeder vindt dochter (13) als prostituee online: 'Ik besloot haar zelf te boeken'

170 euro. Dat betaalde Pride om haar dochter terug te krijgen. Hun opmerkelijke verhaal maakt deel uit van I am Jane Doe, een Netflix-documentaire over minderjarige vrouwen die via onlineadvertenties in de seksindustrie terechtkomen.



Dochter M.A. wilde als 13-jarige dolgraag naar een schoolfeest, maar mocht niet van haar moeder omdat ze nog te jong was. 's Avonds glipte ze toch het huis uit, een beslissing die haar bijzonder duur kwam te staan. Ze vond geen lift meer naar huis en stapte in de wagen van een onbekende vrouw. M.A. werd zo een van de ruim 100.000 kinderen die jaarlijks het slachtoffer worden van mensenhandel in de VS.



Negen maanden lang gaf ze geen teken van leven. Tot een buur plots aan haar moeder voorstelde om eens naar het escortgedeelte van de advertentiesite Craigslist te kijken, daar waren in het verleden immers ook vermiste kinderen opgedoken. ,,We checkten alles, maar vonden niets. En daar waren we blij mee", herinnert Kubiiki zich. ,,Mijn man stelde voor om ook eens de site Backpage onder de loep te nemen. Daar had ik zelf al een koelkast gekocht en enkele kleren verkocht. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat daar ook kinderen verhandeld werden."