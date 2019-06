Model wint 500.000 Instagram-volgers met streaken CL-finale

Tiener steelt ringstaart­ma­ki uit dierentuin Californië omdat hij een huisdier wilde

22 mei In de VS is een 19-jarige man voor de rechter verschenen voor het stelen van een 32 jaar oude, met uitsterven bedreigde lemuur uit de dierentuin van Santa Ana (Californië). De man stal het dier vorig jaar juli nadat hij ’s nachts inbrak in de dierentuin. Dat deed hij door een gat te knippen in het verblijf van de lemuren en de kapucijnapen.